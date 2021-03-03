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Общество

Дворникам «Тазалыка» в Бишкеке повысили зарплату

Дворникам «Тазалыка» повысили зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, с марта месяца зарплата повышается почти на 40 процентов.

«Также ежемесячно по результатам работ для отличившихся дворников, своевременно и качественно выполняющих свою работу, будет выдаваться стимулирующая премия в размере 30 процентов от оклада. А в преддверии 8 марта все сотрудницы «Тазалыка» также будут премированы», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что повышение зарплат и премирование сотрудников проводится при поддержке и. о. мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова, вице-мэра по ЖКХ Жамалбека Ырсалиева и директора МП «Тазалык» Рыспека Сарпашова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185324/
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