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Общество
Сюжет: COVID-19

Половина домохозяйств Кыргызстана остались без дохода из-за коронавируса

У 51 процента домохозяйств в Кыргызстане наблюдалось снижение дохода из-за COVID-19 согласно обследованию воздействия пандемии на положение детей и женщин в Кыргызстане. Такие данные приводит ЮНИСЕФ.

Отмечается, что обследование проведено в ноябре — декабре 2020 года Национальным статистическим комитетом КР при финансовой и технической поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Оно показало, что в целом от COVID-19 пострадали около 76 процентов домохозяйств Кыргызстана.

Самыми большими среди трудностей из-за вспышки инфекции названы снижение доходов среди домохозяйств (51 процент), неудовлетворенность родителей или опекунов детей процессом онлайн-обучения (32 процента), заражение члена домохозяйства коронавирусом или смерть от него (29 процентов) и эмоциональная подавленность среди кого-либо из взрослых членов домохозяйства (20 процентов).

Больше четверти домохозяйств были охвачены социальной поддержкой/помощью. При этом около трех четвертей получили ее от государственных структур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185315/
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