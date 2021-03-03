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Общество

Завтра в трех жилмассивах Бишкека временно не будет воды

Завтра в трех жилмассивах временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Бата», «Ак-Жар» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему сезону.

Холодной воды не будет завтра, 4 марта, с 9.00 до 17.00 в жилых массивах «Ак-Жар», «Ак-Бата», «Келечек», в том числе в школах № 43 и 87.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185280/
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