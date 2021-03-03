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Общество

В городе Ош митингуют против завода, который не соблюдает экологические нормы

Жители села Жапалак (город Ош) вышли на митинг. Они требуют закрыть завод по изготовлению арматуры. 

Участники акции сообщили журналистам, что руководство предприятия не соблюдает санитарные и экологические нормы, загрязняет воздух и наносит вред здоровью местного населения.

«Мы сегодня вышли на митинг не с просьбой освободить воров из тюрьмы. Мы просим закрыть завод, который загрязняет нашу атмосферу. Но почему-то милиционеры создают нам препятствия, нам запрещают высказывать свое мнение. Но недавно, когда на митинг вышли 5 тысяч человек (митинг в поддержку признавшегося в коррупции и арестованного Райымбека Матраимова. — Прим. 24.kg) милиция молчала и ничего не говорила участникам», — сказал один из жителей Жапалака.

Он отметил, что для проверки предприятия мэрией была создана специальная комиссия, состоящая из специалистов разных служб, в том числе санитарно-экологической инспекции и сельчан.

«Комиссия пришла к выводу, что завод, действительно, нарушает экологические нормы, поэтому мы требуем, чтобы его немедленно закрыли», — рассказали митингующие.

К протестующим вышел вице-мэр Оша Асылбек Топчубаев и призвал действовать в рамках закона.

«Мэр не имеет полномочий закрывать то или иное предприятие самовольно. В рамках своих полномочий он дал указание создать комиссию по проверке деятельности», — сказал чиновник.

Юрист муниципалитета Рысбек Кулов отметил, что по заключению комиссии деятельность завода временно приостановлена.

«Для закрытия предприятия необходимо подать на них в суд. Суду необходимо будет взять во внимание заключение комиссии о несоответствии санитарным, экологическим, строительным нормам. Мы будем по возможности оказывать вам юридическую помощь. Вопрос нужно решить только в рамках закона», — заключил юрист.

Отметим, Жапалак считается самым проблемным микрорайоном города в экологическом плане. Здесь работают четыре кирпичных завода, один арматурный цех и располагается мусорный полигон. Там же находятся небольшие котельные и ТЭЦ. Все они используют мазут и уголь. Все это служит причиной смога. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185278/
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