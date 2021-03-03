В городе Ош торжественно отметили 29-летие государственного флага

На центральной площади Оша торжественно отпраздновали 29-летие со дня утверждения государственного флага страны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.
Военнослужащие Ошского гарнизона внесли на центральную площадь 15-метровый флаг, который под исполнение государственного гимна был поднят над площадью.
Градоначальник в своей приветственной речи отметил, что День государственного флага является одним из значимых государственных праздников, и в Оше его всегда отмечали торжественно и на самом высоком уровне.
Государственный флаг Кыргызской Республики утвержден 3 марта 1992 года. Авторами являются Маматбек Сыдыков, Сабыр Иптаров, Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков и Жусуп Матаев.
Флаг, согласно его официальному описанию, представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета.