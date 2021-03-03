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Общество

В городе Ош торжественно отметили 29-летие государственного флага

Фото мэрии Оша. В Оше торжественно отметили 29-летие государственного флага

На центральной площади Оша торжественно отпраздновали 29-летие со дня утверждения государственного флага страны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Военнослужащие Ошского гарнизона внесли на центральную площадь 15-метровый флаг, который под исполнение государственного гимна был поднят над площадью.

В мероприятии приняли участие мэр города Таалайбек Сарыбашов, председатель Ошского городского кенеша Жапарбек Ормонов, заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Ахмаджан Махаммадов, депутаты легендарного парламента, а также представители общественности, депутаты городского кенеша, горожане, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и активисты.

Градоначальник в своей приветственной речи отметил, что День государственного флага является одним из значимых государственных праздников, и в Оше его всегда отмечали торжественно и на самом высоком уровне.

Государственный флаг Кыргызской Республики утвержден 3 марта 1992 года. Авторами являются Маматбек Сыдыков, Сабыр Иптаров, Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков и Жусуп Матаев.

Флаг, согласно его официальному описанию, представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185251/
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