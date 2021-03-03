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Общество

Бесплатно модные прически сделали постояльцам дома престарелых в Бишкеке

В Бишкекском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошла благотворительная акция «Бьюти-день». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мастера трех салонов красоты сделали модные прически бабушкам и дедушкам, покрасили волосы и брови. Услугами красоты воспользовались около 45 человек.

В мэрии напомнили, что учреждение функционирует с 1961 года, ежегодно на его содержание из городского бюджета выделяется около 24 миллионов сомов.

«В настоящее время всем подопечным данного учреждения предоставляются социальные, медицинские, бытовые услуги, а также полностью обеспечиваются предметами первой необходимости и одеждой. В БССУ на сегодняшний день проживает 215 человек», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185202/
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