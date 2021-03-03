Фонд развития природы. Куда исчезли миллиарды сомов, выделенные на экологию

Пока Кыргызстан задыхался от смога, на счетах данного фонда «отлеживались» 5,5 миллиарда сомов.

Почти всю зиму Бишкек занимал лидирующие места в «Рейтинге по индексу качества воздуха», став одним из самых грязных крупных городов мира. Это окончательно убедило нас в том, что экологические проблемы в Кыргызстане — не просто модная тема, а токсичная ежедневная реальность.

Плохая экология, которая нас убивает

Как показывают результаты замеров, из-за некачественного угля, бензина с низкими стандартами качества и массового срезания выхлопных катализаторов у автомобилей (этот бизнес в Кыргызстане вырос в 10 раз, и его оборот достиг $10 миллионов в 2019 году), проблемы с вредными выбросами преследуют все более-менее крупные населенные пункты страны.

Наша жемчужина Иссык-Куль, по мнению экологов, давно на грани экологической катастрофы. В него попадают неочищенные сточные и канализационные воды от пансионатов и прибрежных городов и поселков, а кадры со дна озера шокируют кубометрами пластиковых пакетов, бутылок, памперсов и прочих радостей летнего досуга.

За последнее десятилетие число заболевших онкологией выросло на 18 процентов (5,6 тысячи в 2019-м против 4,7 тысячи в 2009 году).

А рост только официально регистрируемых больных с болезнями органов дыхания составил 13 процентов — 470 тысяч 773 (2010 год) и 531 тысячу 940 (2019-й). И этот недуг напрямую связан с экологией в нашей стране.

К сожалению, с такими темпами уничтожения собственной природы мы скоро попадем в антирейтинги стран, куда не стоит ездить туристам, значит, в зоне риска еще одна перспективная сфера экономики.

Казалось бы, зачем говорить о «какой-то» экологии, если денег в бюджете и так хронически не хватает? Откуда взять средства на дорогостоящие проекты по сохранению родной природы, если еле-еле хватает на зарплаты врачам и учителям?

Однако, мало кто знает, что целевые средства (и весьма значительные) на экологию у правительства были.

Откуда деньги на экологию

Почти четыре года назад правительство Кыргызстана заключило с канадской компанией «Центерра Голд» новое Стратегическое соглашение по защите окружающей среды и развитию инвестиций. По нему создали Фонд развития природы.

Канадский инвестор взял на себя обязательство внести на счет организации $50 миллионов, а потом ежегодно перечислять по $3,7 миллиона, вплоть до окончания срока эксплуатации рудника.

Постановлением правительства от 8 октября 2019 года утверждено положение об использовании средств, поступающих от закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани».

Фонд развития природы должен использовать средства на:

— мероприятия и проекты, направленные на укрепление материально-технической базы и поддержку деятельности учреждений;

— защиту окружающей среды;

— реализацию проектов, связанных с сохранением окружающей среды и защитой природы;

— создание или улучшение объектов инфраструктуры с

обоснованием природоохранного эффекта;

— поддержку «зеленых» проектов, содействующих улучшению и сохранению экологии и увеличению биоразнообразия;

— поддержку экологического и природного благосостояния, развитие потенциала по защите окружающей среды на территории, прилегающей к руднику «Кумтор», и на всей территории Кыргызстана;

— проведение работ по восстановлению нарушенных хозяйственной деятельностью природных объектов и обеспечение экологической безопасности.

Платежи «Центерры» для решения глобальных экологических проблем Кыргызстана на сегодня составили почти $65 миллионов.

Куда «слили» экологические сомы?

На дворе третий месяц 2021 года. Средства в фонд от «Кумтор Голд Компани» регулярно поступают, наблюдательный совет фонда в виде профильных министров и депутатов давно сформирован. Однако широкой общественности непонятно, куда делись 5,5 миллиарда сомов, которые за эти четыре года перевели на счет фонда. Ни один проект по решению экологических проблем за все это время так и не профинансировали.

А средства фонда есть куда потратить. Когда жители республики ежедневно испытывают на себе все последствия ядовитого смога, не получают чистую питьевую воду, страдают от стихийных свалок, хвостохранилищ, то хотелось бы увидеть хоть какие-то реализованные проекты.

Конечно, можно списать все на пандемию, политический кризис и дефицит бюджета. Однако канадский золотодобытчик выделил немалые целевые средства строго на экологию, и эта тема сейчас актуальна в стране как никогда. Желание канадской компании выделять средства легко объяснимо — не просто так именно экологические проблемы почти всегда становятся камнем преткновения в горнодобывающем секторе.

Возможно, деньги «Кумтора» под шумок исчезли в воронке бюджетного дефицита. Если это подтвердится, то потянет на полноценный международный скандал. Поэтому неэффективная и непрозрачная деятельность Фонда развития природы — серьезные риски для всей страны, ведь глядя на подобное отношение к деньгам, редкий инвестор согласится вложить серьезную сумму в такую организацию.