COVID-19. Студент-медик переоборудовал свой автомобиль, чтобы помогать больным

«Студент Данил Тютин переоборудовал свой автомобиль, чтобы помогать кыргызстанцам, больным коронавирусом», — такое видео сегодня разместил YouTube-канал «Сафин по чесноку».

«Для этого он вложил более 200 тысяч сомов. На таком реанимобиле он выезжал в любое время дня и ночи на расстояния до 200-300 километров. На вызове он провел даже новогоднюю ночь — 400 километров в автомобиле», — рассказали авторы.

Данил Тютин мечтает стать врачом-инфекционистом. Благодаря своей волонтерской деятельности он познакомился с президентом страны.