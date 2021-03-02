Под руководством менторов 2,6 тысячи школьниц пройдут подготовку по сфере STEM

Под руководством менторов 2,6 тысячи школьниц Кыргызстана пройдут обучение по направлениям «Наука», «Технология», «Инженерия» и «Математика» (STEM). Об этом сообщила пресс-служба фонда «Инициативы Розы Отунбаевой».

По ее данным, 100 менторов из Бишкека и Оша из проекта «Девочки в науке» обучились по программе наставничества и усовершенствовали свои знания и навыки по эффективному наставничеству.

«Наставницами проекта «Девочки в науке» выступают прогрессивные, умные, успешные женщины Кыргызстана из вовлеченных бизнес-ассоциаций и STEM-профессий. В менторской программе примут участие 2 тысячи 600 девочек из пилотных школ Бишкека, Оша, Аламединского и Иссык-Атинского районов Чуйской области. В течение пяти-шести месяцев наставницы будут иметь возможность поделиться с девочками всеми своими знаниями, навыками, своим профессиональным и жизненным опытом», — сказали в фонде.

Отмечается, что в проекте будут участвовать ученицы 7-10-х классов школ Бишкека, Ошской и Чуйской областей, которые планируют поступать в вузы на STEM-специальности.