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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан подключился к приложению «Путешествую без COVID-19» в тестовом режиме

Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествую без COVID-19» в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и соцразвития.

По ее данным, сейчас к платформе подключены две аккредитованные государственные лаборатории КР: департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке и Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Оше.

«Для получения результатов ПЦР-тестов пользователь скачивает приложение «Путешествую без COVID-19» в App Store или Google Play. При посещении лаборатории необходимо сообщить о намерении получить результат теста в приложении. В таком случае ему предоставят бланк согласия на обработку персональных данных и на получение результатов в мобильном приложении. На бланке будет отображен QR-код, который пользователь должен отсканировать через приложение. Далее по готовности результата теста у пользователя появится результат теста в виде QR-кода», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится подготовительная работа по подключению к платформе «Путешествую без COVID-19» частных лабораторий.

Сейчас приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларуси, России и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185049/
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