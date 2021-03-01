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Общество

ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках

С 15 марта центры обслуживания населения начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных объектах. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что в столичных ЦОНах с 1 февраля был апробирован пилот по расширению перечня государственных услуг. Центры обслуживания населения предоставляли услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР).

  • Выписка о правах и ограничениях на объект недвижимости;
  • технические параметры объекта недвижимости;
  • история прав и ограничений на объект недвижимости;
  • сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.

Эти работы проводились в рамках Указа президента «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики».

С 15 марта по 30 апреля все ЦОНы республики в пилотном режиме начнут предоставлять услуги Государственного агентства по земельным ресурсам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185024/
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