ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках

С 15 марта центры обслуживания населения начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных объектах. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что в столичных ЦОНах с 1 февраля был апробирован пилот по расширению перечня государственных услуг. Центры обслуживания населения предоставляли услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР).

Выписка о правах и ограничениях на объект недвижимости;

технические параметры объекта недвижимости;

история прав и ограничений на объект недвижимости;

сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.

Эти работы проводились в рамках Указа президента «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики».

С 15 марта по 30 апреля все ЦОНы республики в пилотном режиме начнут предоставлять услуги Государственного агентства по земельным ресурсам.