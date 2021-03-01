19:25
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

Завтра в одном районе Бишкека отключат холодную воду

Завтра в одном районе Бишкека временно не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Босого-1», «Ак-Босого-2» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Подачу холодной воды временно прекратят завтра, 2 марта, с 9.00 до 18.00 в жилом массиве «Ак-Босого» и районе, ограниченном улицами Сары-Челекской, Нурекской, Андижанской и Бухарской.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184970/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Завтра в двух жилмассивах Бишкека временно не будет холодной воды
Завтра в части Бишкека не будет холодной воды
Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Невыносимые условия. Жители Узгена жалуются на отсутствие воды и света
Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды
Завтра в центре Бишкека не будет холодной воды
В двух жилых массивах завтра не будет холодной воды
Завтра в двух жилмассивах не будет холодной воды
Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека не будет холодной воды
Популярные новости
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
19:18
Порядок ведения кадастра особо охраняемых территорий разработал Гослесхоз Порядок ведения кадастра особо охраняемых территорий ра...
19:06
Нет процессуального статуса. Алиярбек Абжалиев может выехать за пределы страны
19:03
Change.org должны разблокировать. Решение суда отменено
19:01
Цифра дня. 727 фактов семейного насилия за месяц зафиксировали в Кыргызстане
18:47
Садыр Жапаров передал подаренную Путиным саблю Историческому музею