Завтра в одном районе Бишкека отключат холодную воду

Завтра в одном районе Бишкека временно не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Босого-1», «Ак-Босого-2» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Подачу холодной воды временно прекратят завтра, 2 марта, с 9.00 до 18.00 в жилом массиве «Ак-Босого» и районе, ограниченном улицами Сары-Челекской, Нурекской, Андижанской и Бухарской.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.