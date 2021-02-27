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Общество

На доплаты врачам в бюджете Бишкека предусмотрели почти 145 миллионов сомов

Бишкекский городской кенеш, утвердивший бюджет столицы на 2021 год, сохранил ежемесячные надбавки работникам организаций здравоохранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

По ее данным, на материальное стимулирование 7 тысяч 309 человек предусмотрено 144,7 миллиона сомов. Доплата врачам, среднему медицинскому и прочему персоналу составляет 1 тысячу сомов, младшему персоналу — 1,5 тысячи, водителям Центра экстренной медицины (ЦЭМ) — 2 тысячи, педиатрам, неонатологам, анестезиологам, реаниматологам, комбустиологам и врачам ЦЭМ — 4 тысячи сомов, среднему медперсоналу выездных бригад ЦЭМ — 2 тысячи. Столько же будут доплачивать семейным врачам, ведущим смешанный прием.

Доплаты производят с 2008 года. Их размер менялся в 2015-2016 годах.

В бюджете также предусмотрено финансирование на программы «Депозит медицинского работника скорой медицинской помощи» и «Депозит молодого врача-педиатра», страхование карет скорой помощи, капитальный ремонт зданий городских организаций здравоохранения, приобретение санитарного транспорта для выездной амбулаторной службы центров семейной медицины. На приобретение медицинского оборудования предусмотрен 31 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184841/
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