Среди школьников пройдет конкурс «Насилию нет оправдания!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в нем могут принять участие ученики 9-11-х классов всех школ Кыргызстана. Для этого необходимо создать команду из трех человек, один из которых обязательно должен быть другого пола. С одной школы к участию допускается только одна команда. После этого нужно до 4 марта подать заявку по ссылке.

После подтверждения участия нужно будет провести социологический опрос в своих сообществах по исследованию явления гендерного и семейного насилия — опросить нужно не менее 50 человек.

Следующий этап — подготовить и опубликовать двухминутный видеоролик в социальных сетях по теме гендерного и семейного насилия в Кыргызстане, выступить перед жюри с презентацией о результатах своего опроса и видеоролика на областном и республиканском этапах конкурса.

Независимое жюри определит три команды-победителя, которые получат призы. За I место — ноутбук для каждого члена команды, II и III место — телефон для каждого члена команды.

Данный правовой конкурс направлен на повышение активности молодежи по предотвращению и предупреждению гендерного и семейного насилия в Кыргызстане. Он организован Программой USAID-IDLO «Доверие суду» в партнерстве с Министерством образования и науки и Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации все этапы конкурса будут проходить в онлайн-режиме.