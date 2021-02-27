15:21
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

Среди школьников пройдет конкурс «Насилию нет оправдания!»

Среди школьников пройдет конкурс «Насилию нет оправдания!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в нем могут принять участие ученики 9-11-х классов всех школ Кыргызстана. Для этого необходимо создать команду из трех человек, один из которых обязательно должен быть другого пола. С одной школы к участию допускается только одна команда. После этого нужно до 4 марта подать заявку по ссылке.

После подтверждения участия нужно будет провести социологический опрос в своих сообществах по исследованию явления гендерного и семейного насилия — опросить нужно не менее 50 человек.

Следующий этап — подготовить и опубликовать двухминутный видеоролик в социальных сетях по теме гендерного и семейного насилия в Кыргызстане, выступить перед жюри с презентацией о результатах своего опроса и видеоролика на областном и республиканском этапах конкурса.

Независимое жюри определит три команды-победителя, которые получат призы. За I место — ноутбук для каждого члена команды, II и III место — телефон для каждого члена команды.

Данный правовой конкурс направлен на повышение активности молодежи по предотвращению и предупреждению гендерного и семейного насилия в Кыргызстане. Он организован Программой USAID-IDLO «Доверие суду» в партнерстве с Министерством образования и науки и Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации все этапы конкурса будут проходить в онлайн-режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184839/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Общественный совет МВД поднял вопросы семейного насилия и суицида среди детей
Родители финансируют 52 статьи расходов Минобразования, государство — семь
Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе
Выведение медвузов из черного списка обсудил министр образования в Пакистане
Шесть лет реабилитации. Как живет Ибрагим, которого родные сделали инвалидом
В Бишкеке митингуют студенты. Требуют снизить оплату контракта
В Минобразования рассказали, как пройдет сессия и госаттестация в колледжах
Осенью в Кыргызстане пройдет первый Международный форум ректоров
Министерство образования и науки разработало логотип ведомства
Насилие над несовершеннолетними. Милиция в Чаткале проводит профилактику
Популярные новости
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в&nbsp;частную клинику Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Бишкекчанин обратился к&nbsp;Садыру Жапарову. Он&nbsp;просит уволить&nbsp;и.&nbsp;о. мэра столицы Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы
Сменила детям отчество на&nbsp;матчество. На&nbsp;активистку Алтын Капалову подали в&nbsp;суд Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
27 февраля, суббота
15:15
Среди школьников пройдет конкурс «Насилию нет оправдания!» Среди школьников пройдет конкурс «Насилию нет оправдани...
15:00
Жизнь не торт. 16-летняя Виктория печет сладости, чтобы обеспечить семью
14:50
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
14:40
Общественный совет МВД поднял вопросы семейного насилия и суицида среди детей
14:34
Милиция Бишкека нашла водителя авто, сбившего мужчину в «Тунгуче»