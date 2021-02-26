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Общество

В Балыкчи открыли молодежный центр

В городе Балыкчи Иссык-Кульской области состоялось торжественное открытие молодежного центра. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, это учреждение один из 10 молодежных центров, созданных при финансовой поддержке правительства Японии и ПРООН в тесном партнерстве с Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта в целях широкого вовлечения молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь.

«В центрах будут работать молодежные инициативные группы, созданные во всех 10 пилотных селах и городах, они окажут содействие органам МСУ и местной молодежи в реализации совместных планов. Кроме этого, инициативные группы будут обеспечивать взаимодействие между органами местного самоуправления и молодежью по реализации тех или иных приоритетных задач в области молодежной политики на местном уровне», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184837/
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