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Общество

Мэрия Бишкека продолжает борьбу с нелегальной продажей ГСМ на улице Профсоюзной

Мэрия Бишкека продолжает борьбу с нелегальной продажей ГСМ на улице Профсоюзной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне специалисты Первомайской районной администрации провели плановый рейд по ликвидации точек стихийной торговли, в том числе горюче-смазочными материалами (ГСМ).

«Под прицелом снова улица Профсоюзная. Здесь, несмотря на постоянные уведомления, изъятие порядка 560 литров несанкционированного ГСМ, снова и снова появляются самовольные точки продажи бензина. В связи с чем в отношении новых предпринимателей составлены административные протоколы по 120-й статье Кодекса КР «О нарушениях», наложены штрафы второй категории, также проведены разъяснительные беседы о недопущении стихийной торговли», — отметили в мэрии.

Кроме того, во время рейда ликвидировали незаконные торговые точки на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской, Абдрахманова и Московской, проспекта Манаса и улицы Боконбаева, а также на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184825/
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