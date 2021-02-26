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Общество

1 марта школы и детсады не откроются. Мэрии Бишкека не разрешили это сделать

Школы и садики в Бишкеке не откроют 1 марта. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Сейчас эпидемиологи смотрят по школам, частным садикам, сколько было заболевших среди детей. У детей, у которых есть показания и симптомы, берут ПЦР-анализы, чтобы точно знать у кого ОРВИ, у кого COVID-19. Мы на республиканском штабе отчитаемся и будем ждать его решения. 1 марта, к сожалению, нам не разрешили запуститься. Надеемся, что в течение недели дадут ответ», — сказала она.

Айжан Чыныбаева отметила, что по постановлению правительства местные органы власти могут принимать решение об открытии образовательных организаций, но с соблюдением алгоритма: рассадка детей в шахматном порядке, уроки продолжительностью 20 минут, заполняемость класса.

«Мы хотим открыть школы и сады, но мы не можем выполнить требования по заполняемости школ не более 50 процентов. Все школы переполнены. Мы просим отменить этот алгоритм», — сказала она.

Чиновница добавила, что по вопросу алгоритма Минобразования уточнило, что он был разработан на период острого кризисного момента в пандемический период. «На сегодня дано разрешение руководствоваться инструкцией, более свободной, не предусматривающей деления классов на подгруппы. С учетом этого мэрия будет продолжать лоббировать вопрос открытия школ и детских садов», — проинформировала Айжан Чыныбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184780/
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