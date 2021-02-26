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Общество

Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в олимпиаде Казанского университета

Кыргызстанцы могут поучаствовать в международной многопрофильной олимпиаде Казанского национального исследовательского технического университета. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, олимпиаду проводят по математике, физике, химии, информатике, русскому и английскому языкам.

Для участия нужно до 31 марта зарегистрироваться на сайте вуза. Отборочный тур олимпиады пройдет с 1 апреля по 20 мая в дистанционном формате, заключительный тур — с 25 мая по 18 июня в очном и дистанционном форматах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184776/
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