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Общество

В Балыкчи открыли молодежный центр. Подобные появятся в девяти селах Кыргызстана

В Балыкчи открыли молодежный центр при поддержке ПРООН. Об этом сообщили в организации.

ПРООН
Фото ПРООН. В городе Балыкчи открыли молодежный центр

По ее данным, этот центр — один из десяти объектов, созданных при финансовой поддержке правительства Японии и ПРООН.

В молодежных центрах будут работать инициативные группы, созданные во всех десяти пилотных селах и городах. Они будут помогать органам МСУ и местной молодежи в реализации совместных планов по развитию.

«Создание центров соответствует приоритетам молодежной политики Кыргызстана. Мы надеемся, что они будут способствовать более тесной работе с молодежью и внесут свой вклад в устойчивое развитие на местном уровне», — сказал на открытии замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184652/
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