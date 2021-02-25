В Балыкчи открыли молодежный центр. Подобные появятся в девяти селах Кыргызстана

В Балыкчи открыли молодежный центр при поддержке ПРООН. Об этом сообщили в организации.

Фото ПРООН. В городе Балыкчи открыли молодежный центр

По ее данным, этот центр — один из десяти объектов, созданных при финансовой поддержке правительства Японии и ПРООН.

В молодежных центрах будут работать инициативные группы, созданные во всех десяти пилотных селах и городах. Они будут помогать органам МСУ и местной молодежи в реализации совместных планов по развитию.

«Создание центров соответствует приоритетам молодежной политики Кыргызстана. Мы надеемся, что они будут способствовать более тесной работе с молодежью и внесут свой вклад в устойчивое развитие на местном уровне», — сказал на открытии замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики.