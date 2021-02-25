В столичной школе № 67 открылась «умная лаборатория» в рамках проекта Weidong Smart School. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, пилотная школа на безвозмездной основе получила 30 ноутбуков, а также мультимедийную интерактивную доску. «Все эти устройства связаны между собой и интегрированы в единую локальную сеть, что позволяет ученикам и учителям быстро обмениваться данными», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что запуск мультимедийного кабинета позволит ускорить процессы внедрения электронного образования в традиционный учебный процесс. «Учитывая нехватку учебников в школах по всей стране, внедрение электронного образования позволит полностью обеспечить учащихся необходимыми материалами, а также четко отслеживать активность, успеваемость и посещаемость. В целом использование интерактивных визуальных образовательных приемов не только поможет повысить качество преподавания, но и привлечь больший интерес детей к образовательному процессу», — добавили в мэрии.

Меморандум о реализации проекта «умный класс» между мэрией Бишкека и компанией Weidong Cloud Education Group подписан осенью 2019 года.