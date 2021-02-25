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Общество

В ГРС ответили на жалобу горожанки об очередях и антисанитарии в ЦОН

Обслуживание горожанки, которая пожаловалась на работу ЦОН, заняло 17 минут. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГРС.

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По ее данным, Екатерина Будько-Борченко обратилась в ЦОН Свердловского района вчера в 10.25, где сразу же взяла талон на фото.

«В 11.00 ее принял оператор для оформления документов на утерю. Обслуживание заняло 17 минут, что соответствует норме обслуживания граждан. На ресепшене консультацию ведут шесть сотрудников ЦОН. ГРС в целях оперативного запуска системы электронной очереди использовала имеющееся оборудование (ноутбуки, принтеры, мониторы). Это позволило запустить систему, не дожидаясь закупа терминалов и поиска необходимых денег для этого. Относительно заявления, что «нужно обращаться по прописке», сообщаем, что с 2017 года данную меру исключили для получения паспорта», — рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера жительница Бишкека Екатерина Будько-Борченко пожаловалась на огромные очереди в ЦОН «АЮ Гранд Комфорт».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184508/
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