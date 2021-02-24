25 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Оренбургской, Кулатова;
- 9.00-13.00 — отрезки проспекта Ден Сяопина, улиц 9 Января, Брестской, Владимирской, Волкова;
- 9.00-17.00 — улица Эркиндик, 31, жилмассив «Ынтымак» (улицы Тогуз, Торткуль);
- 9.30-12.00 — улица Табышалиева, 40;
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Московской, переулок Карагайский;
- 9.30-14.00 — 5-й микрорайон, 56а, 59, 61, 68-72, отрезки улиц Салиевой, Буденного;
- 9.30-17.00 — отрезки улицы Матросова, переулок Елецкий, 6-й микрорайон, 2-4, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Абдрахманова);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-14);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Осмонкула, Суюмбаева, Фрунзе, Гагарина, 273;
- 13.00-17.00 — улица Токтогула, 200;
- 14.00-16.00 — 5-й микрорайон, 17а, 27-30, 30а, 32, 37;
- 15.30-17.00 — 5-й микрорайон, 60, 63, 64.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Юбилейная, Алма-Атинская, Набережная, Заречная, Интернациональная, Виноградная, Восточная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Луговая, Мирная, Сыдыгалиева, Новостройка, Алма-Атинская, тупик Первомайский), Байтик (улицы Эшмамбет, Пионерская, Исмаилова), Лебединовка (улицы Нарынская, Ошская, Родниковая, Северная, Калинина, Мичурина Тянь-Шаньская, Узгенская, проспект Победы), Восток (улицы Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, переулок Западный), Виноградное (улицы Виноградная, Восточная, Зеленая, Ломоносова, Новостройка), Маевка (улицы Молодая Гвардия, 8 Марта, Ала-Арчинская, Дачная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Дружба, Панфилова, Машиностроительная, Восточная, Футбольная, Токтогула, Полевая, Фрунзе, Горького, Гоголя, Мира, Победы, Ленина, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Школьная, Дружба, Забайкальская, Южная, Горького, Фрунзе, Молодежная, Восточная, Овражная, Тургенева, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), Романовка (улица Полевая), Сокулук (улица Пионерская), Новопавловка (улицы Советская, Фрунзе, Колхозная, Баетова, Свердлова, Гагарина, Крупской, тупик Колхозный, детский сад), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Центральная Дагестанская), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Коммунистический, Аэродромная, Соцгородок, Барак-интернат, Саратовская, Школьная, Первомайская, Фрунзе, Трудовая, Партсъезда, Зеленая, Западная, Чуйская, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), Манас (улицы Западная, Совхозная, Широкая, Комсомольская, тупик Северный), поселок Мирный (улицы 40 Лет Октября, Ленина, Спортивная, Интернациональная, Трудовая, Гагарина);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Токтогула), Беловодское (улицы Фрунзе, Украинская), Ак-Суу (карьер, кошары, плодопитомник);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — села Полтавка (улица Октябрьская), город Кара-Балта (улицы Тельмана, 54-90; 57-85), Эрикту (улицы Центральная, Токтогула), Токтош;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Киров, Кюрпюлдек;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Центральная, Ванахуна, Строительная, Джакыпова, Белинского, Крупской), села Туз (улицы Тентишева, Кыдыкеевой), Милянфан (улицы Гагарина, Дивазова, Западная, Фрунзе, Ванахуна);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чолпон, Кен-Булун, станция Ивановка (улица Советская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Покровская, Октябрьская, Ломоносова, Комсомольская, Гагарина, Зеленая, Ибраимова, Советская, Береговая), Жаны-Жол (улица Сыргабая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Папанина), Кичи-Кемин (улица Тологонова), Кызыл-Суу (улица Фрунзе), Кемин (улица Экспериментальная).
3Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Жаны-Жер, Котормо, Халмион, город Кызыл-Кия (микрорайоны «Восток», «Восток-2», 13-15, поселок Жин-Жиган).
4Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (отрезки улиц Советской, Ломоносова, Чубака Сатаева, Москвиченко, Шамбетова, Нуржанова), село Копуро-Базар.