25 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Оренбургской, Кулатова;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Ден Сяопина, улиц 9 Января, Брестской, Владимирской, Волкова;

9.00-17.00 — улица Эркиндик, 31, жилмассив «Ынтымак» (улицы Тогуз, Торткуль);

9.30-12.00 — улица Табышалиева, 40;

9.30-13.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Московской, переулок Карагайский;

9.30-14.00 — 5-й микрорайон, 56а, 59, 61, 68-72, отрезки улиц Салиевой, Буденного;

9.30-17.00 — отрезки улицы Матросова, переулок Елецкий, 6-й микрорайон, 2-4, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Абдрахманова);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-14);

10.00-17.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Осмонкула, Суюмбаева, Фрунзе, Гагарина, 273;

13.00-17.00 — улица Токтогула, 200;

14.00-16.00 — 5-й микрорайон, 17а, 27-30, 30а, 32, 37;

15.30-17.00 — 5-й микрорайон, 60, 63, 64.