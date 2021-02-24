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Общество

В Бишкеке напротив ЦУМа демонтируют ограждение

В столице начали демонтировать ограждение на проспекте Чуй. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекглавархитектуры.

По ее данным, ранее муниципальное предприятие выступило с предложением очистить город от чрезмерного количества заборов и ограждений и обратилось к городским службам с просьбой демонтировать заборы вдоль дорог, тротуаров, на площадях, в скверах, в первую очередь в центральной его части. Оставить предложено лишь небольшую часть, необходимую для безопасности пешеходов.

«Предложение поддержано руководством столичной мэрии. Свердловская райадминистрация совместно с городскими службами начала демонтаж с забора на проспекте Чуй напротив ЦУМа», — отметили в БГА.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184471/
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