В Бишкеке напротив ЦУМа демонтируют ограждение

В столице начали демонтировать ограждение на проспекте Чуй. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекглавархитектуры.

По ее данным, ранее муниципальное предприятие выступило с предложением очистить город от чрезмерного количества заборов и ограждений и обратилось к городским службам с просьбой демонтировать заборы вдоль дорог, тротуаров, на площадях, в скверах, в первую очередь в центральной его части. Оставить предложено лишь небольшую часть, необходимую для безопасности пешеходов.

«Предложение поддержано руководством столичной мэрии. Свердловская райадминистрация совместно с городскими службами начала демонтаж с забора на проспекте Чуй напротив ЦУМа», — отметили в БГА.