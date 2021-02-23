В редакции «Кабарлар» прокомментировали задержание руководителя агентства

В информационном агентстве «Кабарлар» прокомментировали задержание директора Умут Мукамбетовой.

По данным ИА, последние две недели на сайт kabarlar.kg была хакерская атака. Ресурс удалось восстановить после продолжительных технических работ.

«Ранее на руководство агентства выходили несколько человек, которые требовали не писать негативные материалы про некоторых политиков. Позже к директору ИА «Кабарлар» Умут Мукамбетовой обратился гражданин по имени Аскар. Он просил организовать ему пресс-конференцию с участием журналистов, утверждая, что хочет разъяснить ситуацию с его задержанием. Ранее в СМИ появилось видео, где мужчина был задержан Патрульной милицией за вождение в нетрезвом состоянии», — прокомментировали в информагентстве.

Отметим, что речь идет о видео, где сотрудники Патрульной милиции задержали пьяного водителя. Мужчина не подчинялся требованиям правоохранителей, а затем записал видеообращение к президенту Садыру Жапарову.

«Я просто мимо проходил. Садыр Нургожоевич, что мне делать, я домой попаду или нет?» — говорил водитель.

Позднее выяснилось, что герой видео сначала предлагал деньги, а затем угрожал журналисту Нурису Алымбаеву. Мужчина требовал удалить видео, где он запечатлен в нетрезвом состоянии.

Напомним, сегодня сотрудники ГКНБ задержали директора ИА «Кабарлар» по подозрению в вымогательстве денег.