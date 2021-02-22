Отключения электроэнергии в Рабочем городке. В «Северэлектро» рассказали причины

В ОАО «Северэлектро» рассказали, почему жители Рабочего городка жалуются на отключения электроэнергии. Ответ прислали в редакцию 24.kg.

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Отмечается, что персонал распредкомпании проводит техническое обслуживание электрооборудования.

Оно состоит из комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения.

«15 февраля с 09.30 до 18.00 по улице Гагарина заменяли битые изоляторы и очищали трассу от порослей деревьев вдоль линии электропередачи. Сегодня с 14.00 до 17.00 на указанном участке бригада Западного РЭС проводила ремонт линейного разъединителя ЛР-9 на воздушной линии электропередачи 10 киловольт от подстанции «Ново-Южная». Отметим, графики работ по техобслуживанию заблаговременно направляются в СМИ, органы местного самоуправления, а также размещаются на сайте компании», — рассказали в ОАО.

ОАО «Северэлектро» приносит извинения абонентам за предоставленные неудобства в связи с проведением работ.

Ранее бишкекчанин пожаловался на частые необоснованные отключения электроэнергии.