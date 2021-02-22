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Общество

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота начал гастроли в Кыргызстане

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота начал гастроли в Кыргызстане. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, в преддверии Дня защитника Отечества Кыргызстан с концертами посетили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Выступления коллектива организованы в рамках перекрестного года России и Кыргызстана.

«Коллектив уже выступил на сцене Кыргызской национальной филармонии. Артисты исполнили известные композиции «Подмосковные вечера», «Калинка», «Песня о Севастополе», хореографические номера. В концерте также приняли участие куратор культурных проектов Игорь Воронцов, ансамбли «Шаттык» и «Жаш канат», — сообщили в Россотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184263/
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