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Общество

Верх неэффективности и бардака. Маргулан Сейсембаев о ситуации на границе

Казахстанский бизнесмен, меценат Маргулан Сейсембаев сравнил работу пограничников Кыргызстана и Казахстана. После завершения своего визита в Бишкек он поехал в Алматы и написал об этом на своей странице в Facebook.

По словам Маргулана Сейсембаева, он выехал из Бишкека в 18.05. На пограничном переходе был в 19.07. Кыргызскую границу прошел за 15 минут. А казахстанский пограничный пункт — это верх неэффективности и бардака.

«Все сделано для того, чтобы унизить человека, заставлять ждать и показать, что он никто для этой страны. Стоят огромные очереди из фур. Казахстанские пограничники все 100 процентов машин направляют на рентген плюс досмотр. Половина пограничников спит. Один человек только сидит на рентгене. Всем все пофиг, до людей никому нет дела. Это просто отстой!» — написал он.

Маргулан Сейсембаев также отметил, что дорога заняла 7,5 часа, три из которых он проходил границу.

«Никто в этой стране не может догадаться разделить потоки фур и легковых автомобилей? Нельзя купить еще пару рентген-аппаратов? Нельзя упорядочить процедуры?» — задался вопросом он.

По словам казахстанского бизнесмена, граница — это полбеды. Вторая проблема — это разбитые дороги.

«Половина пути изрыта, колдобины. Расстояние между Бишкеком и Алматы — всего 234 километра, которое можно было бы проехать за два часа максимум. А я проехал за 7,5 часа! Наши власти только на словах декларируют, что мы братские народы. Судя по погранпереходу и дороге, у нас отношения хуже, чем между Палестиной и Израилем», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184262/
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