Матраимова в тюрьму. Бишкекчане выступают против митинга у здания суда

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда прошел митинг сторонников экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Участники акции протеста требовали отпустить задержанного из-под стражи.

При этом люди, живущие рядом с судом, скандировали: «Матраимова в тюрьму». Другие жители района включали песню «Сат» («Продавай». — Прим. 24.kg).

Напомним, Райымбеку Матраимову предъявлено новое обвинение – легализация (отмывание) преступных доходов. Он был задержан 18 февраля, сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.

11 февраля Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он признан виновным в организации коррупционных схем на таможне. Суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов и снял арест с имущества обвиняемого.