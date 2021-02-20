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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Матраимова в тюрьму. Бишкекчане выступают против митинга у здания суда

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда прошел митинг сторонников экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Участники акции протеста требовали отпустить задержанного из-под стражи.

При этом люди, живущие рядом с судом, скандировали: «Матраимова в тюрьму». Другие жители района включали песню «Сат» («Продавай». — Прим. 24.kg).

Напомним, Райымбеку Матраимову предъявлено новое обвинение – легализация (отмывание) преступных доходов. Он был задержан 18 февраля, сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.

11 февраля Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он признан виновным в организации коррупционных схем на таможне. Суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов и снял арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184187/
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