Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения

Экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова привезли в Первомайский районный суд Бишкека.

Сегодня ему изберут меру пресечения.

Адвокат Мадина Ниязова сообщила, что следствие будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Защита, по ее словам, выступает против и будет просить избрать Матраимову меру пресечения, не связанную с арестом.

Известно, что уголовное дело возбуждено по материалам СМИ, где указывалось, что Матраимов вывел $700 миллионов из страны. Отмечается, что вменяемая статья не предусматривает заключения сделки со следствием.

Адвокат отметила, что во время следствия защита будет просить проведения очной ставки между Матраимовым и представителями СМИ.

Напомним, 18 февраля ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.