15:43
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения

Экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова привезли в Первомайский районный суд Бишкека.

Сегодня ему изберут меру пресечения.

Адвокат Мадина Ниязова сообщила, что следствие будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Защита, по ее словам, выступает против и будет просить избрать Матраимову меру пресечения, не связанную с арестом.

Известно, что уголовное дело возбуждено по материалам СМИ, где указывалось, что Матраимов вывел $700 миллионов из страны. Отмечается, что вменяемая статья не предусматривает заключения сделки со следствием. 

Адвокат отметила, что во время следствия защита будет просить проведения очной ставки между Матраимовым и представителями СМИ.

Напомним, 18 февраля ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184184/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке у здания суда вновь митингуют сторонники Райымбека Матраимова
Адвокат: Райымбек Матраимов не признает вину
США приветствуют задержание и расследование по делу Райымбека Матраимова
Митинг за Матраимова. Эльнура Алканова возмущена, что чиновники не пришли
Митинг за Райымбека Матраимова. Сторонники экс-таможенника пришли к зданию суда
Митинг за Райымбека Матраимова. Кто пришел поддержать экс-таможенника
В Бишкеке на митинг за Райымбека Матраимова тоже вышли его сторонники
Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
20 февраля, суббота
15:29
Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с главой России Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговор...
15:26
Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения
14:46
К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
14:29
В Бишкеке у здания суда вновь митингуют сторонники Райымбека Матраимова
14:23
Двое бишкекчан угнали «Ладу». Их задержали по горячим следам