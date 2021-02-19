Волонтеры, несмотря на ухудшение погоды, проведут субботник в Карагачевой роще

В Бишкеке в Карагачевой роще пройдет субботник. Об этом сообщили городские активисты.

Они пригласили всех желающих принять участие в уборке парковой зоны.

«С собой по возможности взять перчатки, мусорные мешки, воду и перекус, потому что данная инициатива исходит от нас, как от простых граждан, пока нет возможности организовать горячее питание. Особенно призываем прийти тех, кто живет неподалеку. Если вы не были в Карагачевой роще, это прекрасный повод посетить это красивое место», — рассказали волонтеры.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение. Сообщалось о резком похолодании и обильных осадках в виде снега. По прогнозу 21 февраля в Бишкеке снег, температура воздуха опустится ночью до -2, днем будет около 3 градусов тепла.