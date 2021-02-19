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Общество

Строительство заправки на неописанном участке границы с Таджикистаном остановили

Строительство автозаправки на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы ГКНБ.

Сегодня в местности Кайрагач Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Они обсудили строительство заправки. Выяснилось, что его начал кыргызстанец вблизи условной линии госграницы на участке трассы Кулунду — Кайрагач.

«Таджикская сторона высказала несогласие. Состоялись переговоры сторон, в которых также приняли участие руководители приграничных районов и представители кадастровых органов. Строительство остановлено. На трассе собрались по 50 граждан Кыргызстана и Таджикистана. С ними проведена разъяснительная работа. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная», — рассказали в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184105/
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