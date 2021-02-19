Митинг за Райымбека Матраимова. Сторонники экс-таможенника пришли к зданию суда

В Бишкеке проходит митинг в поддержку бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Участники акции протеста пешком пришли к зданию Первомайского районного суда столицы.

Около 100 человек требуют освободить задержанного. Сторонники Матраимова предполагают, что сегодня суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.