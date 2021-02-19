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Общество

На границе опять очереди — скопилось около 100 фур. Произошел сбой оборудования

Обстановка на кыргызско-казахском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает  пресс-служба Пограничной службы ГКНБ. Контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.

По информации казахской стороны, в связи с произошедшим сбоем в деятельности инспекционно- досмотрового комплекса в пункте пропуска «Карасу-автодорожный» замедлен пропуск грузовых автотранспортных средств. Из-за этого, по данным на 15.00, на территории Кыргызстана в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на кыргызско-казахском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 100 грузовых автомашин.

«С кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля. Пограничники КР досматривают транспортные средства на наличие запрещенных к пересечению госграницы наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы скопления лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», — заключили в ГПС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184082/
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