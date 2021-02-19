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Общество

Памятник истории — поликлиника МВД нуждается в ремонте

Поликлиника МВД является памятником истории и нуждается в ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекглавархитектуры.

По ее данным, сотрудники сектора топонимики и регистрации памятников продолжают обследовать городские памятники истории и архитектуры, один из которых — поликлиника МВД на улице Московской.

Руководитель сектора Юлия Моисеева рассказала, что здание построено в 1936 году и является памятником истории местного значения. В 1962-м с западной стороны здания был пристроен двухэтажный корпус.

«Необходим капитальный ремонт кровли и решение вопроса с санузлами. Кроме того, из-за протекающей кровли пострадал фасад здания, который тоже нужно ремонтировать. В целом состояние здания неплохое», — сообщила она.

Напомним, ранее 24.kg писало о некоторых уникальных объектах столицы, которые могут быть утеряны из-за безразличия и халатности чиновников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184019/
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