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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Конституционная палата приняла решение в пользу правозащитников

Правозащитники отстояли права жертв пыток в Конституционной палате. Об этом сообщили в правозащитном центре «Бир Дуйно Кыргызстан».

Отметим, что сегодня состоялось заседание КП по рассмотрению заявления адвоката от «Бир Дуйно Кыргызстан» о признании части 3 статьи 430 Уголовно-Процессуального кодекса противоречащей Конституции.

Согласно части 3 статьи 430 УПК невозможно обжаловать в Верховном суде постановления и определения судов первой и второй инстанций. В случае дел, касающихся применения пыток и жестокого обращения, подобные ограничения в адвокатской работе влекут нарушения конституционных прав граждан, включая право на личную неприкосновенность и право на доступ к правосудию.

Конституционная палата КР согласилась с доводами адвокатов и признала, что оспариваемая часть противоречит Основному закону.

Теперь жертвы пыток смогут отстаивать свои права в Верховном суде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183801/
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