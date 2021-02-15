Предприниматели впервые посчитали главной проблемой политическую нестабильность

В 2021 году главной проблемой, мешающей бизнесу, предприниматели впервые назвали политическую нестабильность, а не коррупцию, как это было ранее. Об этом по итогам опроса сообщили в Торгово-промышленной палате.

Организация вместе с Советом по развитию бизнеса и инвестициям узнала у предпринимателей об их главных сложностях. Опрос проводился методом электронного анкетирования среди более 100 предпринимателей из разных секторов экономики всех регионов страны. В анкете было предложено ответить на 34 вопроса касательно вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса, сложных таможенных процедур, непрозрачности государственных закупок, ограничений доступа к финансовым ресурсам, неэффективности работы судебной системы и многих других значимых проблем.

«Проведенный анализ показал: среди наиболее острых проблем, возникающих у компаний, респонденты выделили политическую нестабильность (70,3 процента) и карантин (56,4 процента). Кроме того, среди проблем названы неэффективная работа судебной системы, коррупция, сложные таможенные процедуры и возврат НДС малому и среднему бизнесу, давление со стороны правоохранительных органов. Меньше всего предпринимателей (6,9 процента) волнуют трудности, связанные с приобретением сырья и материалов. Еще 10,9 процента испытывают сложности при приобретении, аренде и эксплуатации оборудования», — рассказали в Торгово-промышленной палате.

Более половины (55,4 процента) участников опроса отметили различные барьеры, с которыми они столкнулись при получении помощи.

Это отсутствие доступной информации в регионах, некомпетентность государственных служащих, высокий размер социальных отчислений, недобросовестная конкуренция.

По итогам опроса были выработаны ключевые рекомендации по совершенствованию государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Государству предлагается принять правительственную Хартию (декларацию) о государственной поддержке развития МСБ. Кроме того, необходимо льготное кредитование предприятий МСБ на инвестиционные цели в приоритетных отраслях и пополнение оборотных средств. Бизнесу также нужны беспроцентные кредиты, выделение финансовых субсидий, возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги в качестве мер прямой финансовой поддержки стартапов.

Предлагается предоставлять госгарантии по займам, реструктуризировать кредиты, давать отсрочки по выплатам, упростить импортные и экспортные процедуры, отменить пени и продлить сроки исполнения по госконтрактам.