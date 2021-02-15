19:05
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Общество

Предприниматели впервые посчитали главной проблемой политическую нестабильность

В 2021 году главной проблемой, мешающей бизнесу, предприниматели впервые назвали политическую нестабильность, а не коррупцию, как это было ранее. Об этом по итогам опроса сообщили в Торгово-промышленной палате.

Организация вместе с Советом по развитию бизнеса и инвестициям узнала у предпринимателей об их главных сложностях. Опрос проводился методом электронного анкетирования среди более 100 предпринимателей из разных секторов экономики всех регионов страны. В анкете было предложено ответить на 34 вопроса касательно вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса, сложных таможенных процедур, непрозрачности государственных закупок, ограничений доступа к финансовым ресурсам, неэффективности работы судебной системы и многих других значимых проблем.

«Проведенный анализ показал: среди наиболее острых проблем, возникающих у компаний, респонденты выделили политическую нестабильность (70,3 процента) и карантин (56,4 процента). Кроме того, среди проблем названы неэффективная работа судебной системы, коррупция, сложные таможенные процедуры и возврат НДС малому и среднему бизнесу, давление со стороны правоохранительных органов. Меньше всего предпринимателей (6,9 процента) волнуют трудности, связанные с приобретением сырья и материалов. Еще 10,9 процента испытывают сложности при приобретении, аренде и эксплуатации оборудования», — рассказали в Торгово-промышленной палате.

Более половины (55,4 процента) участников опроса отметили различные барьеры, с которыми они столкнулись при получении помощи.

Это отсутствие доступной информации в регионах, некомпетентность государственных служащих, высокий размер социальных отчислений, недобросовестная конкуренция.

По итогам опроса были выработаны ключевые рекомендации по совершенствованию государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Государству предлагается принять правительственную Хартию (декларацию) о государственной поддержке развития МСБ. Кроме того, необходимо льготное кредитование предприятий МСБ на инвестиционные цели в приоритетных отраслях и пополнение оборотных средств. Бизнесу также нужны беспроцентные кредиты, выделение финансовых субсидий, возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги в качестве мер прямой финансовой поддержки стартапов.

Предлагается предоставлять госгарантии по займам, реструктуризировать кредиты, давать отсрочки по выплатам, упростить импортные и экспортные процедуры, отменить пени и продлить сроки исполнения по госконтрактам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183507/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
2021-й предлагают объявить годом развития экономики и поддержки бизнеса
Бизнес призывает кандидатов в президенты вспомнить про экономику
В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами
Правительство просит доноров помочь с кредитами для бизнеса
Садыр Жапаров: Мы будем защищать бизнес от криминала
Новые поручения Садыра Жапарова: убрать бюрократию, изменить Налоговый кодекс
Садыр Жапаров: Положение в экономике не из лучших
Бизнесу нужен новый Налоговый кодекс с ясными и понятными правилами
Бизнес призывает будущих депутатов создать условия для частного сектора
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и&nbsp;Опумбаева Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Бизнес
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
15 февраля, понедельник
19:00
Цифра дня. 231 тысяча браков зарегистрирована в Кыргызстане за пять лет Цифра дня. 231 тысяча браков зарегистрирована в Кыргызс...
18:48
Высадка саженцев на спорной территории чуть не переросла в конфликт. Подробности
18:45
В ВОЗ обеспокоены случаями длительного течения COVID-19
18:30
16 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Предприниматели впервые посчитали главной проблемой политическую нестабильность