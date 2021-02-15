Уголовное преследование экс-мэра Бишкека. О пророчестве Ташполота Тюлеева

9 февраля стало известно, что обвинительные приговоры всех трех судебных инстанций — Ленинского районного суда столицы, Бишкекского городского и Верховного судов — в отношении экс-мэра города Наримана Тюлеева отменены.

Сам Нариман Тюлеев напомнил, что с 2012 года боролся за справедливость, прошел все суды, находился за решеткой, перенес много тягот и лишений.

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«Я потерял отца и мать. В этом году потерял и брата, который скончался от коронавируса. Его здоровье было подорвано именно за эти годы. Но я всегда говорил, что законным путем добьюсь справедливости», — отметил он.

Отец экс-главы столицы Ташполот Тюлеев скончался 4 декабря 2013-го. У него был инсульт. Все свои последние годы он боролся за сына. «Роешь кому-то яму, сам в нее угодишь», — говорил он.

Ташполот Тюлеев не дожил до счастливой для него новости об отмене обвинительных приговоров сыну.

Фото из семейного архива семьи Тюлеевых. Ташполот Тюлеев

24.kg публикует последнее интервью, которое отец Наримана Тюлеева успел дать журналистам. Он многое предвидел.

— 29 июля 2013 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил к 11 годам лишения свободы вашего сына. Вы согласны с решением Фемиды?

— Адвокаты, конечно, обжалуют этот несправедливый приговор. Было конфисковано не только имущество Наримана, но и имущество его родственников, причем приобретенное задолго до его работы на посту градоначальника.

Споры по поводу этого дела не утихали практически девять лет, когда и адвокаты Наримана Тюлеева, и независимые юристы, знакомые с материалами дела, говорили о неправомерных действиях как следствия, так позже и судов, а конфискацию имущества называли рейдерством. Это и есть рейдерство.

В 2012-2014 годах многие известные правозащитники, политики и эксперты выступали на стороне бывшего мэра. Например, известная и авторитетная правозащитница Чолпон Джакупова назвала приговор «нонсенсом и маразмом».

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«Очень смешная ситуация, когда приговор выносят одному, а имущество отбирают у другого», — говорила она.

А Омурбек Текебаев, позиционирующийся как один из самых сильных юристов страны, еще тогда уточнял, что по законодательству Кыргызстана приговоренный к конфискации может лишиться только того имущества, которое добыто в результате преступления, по которому его и привлекают к ответственности.

Бывший спикер Кубанычбек Исабеков говорил, что воспринимает приговор как политические гонения.

— Достаточно большое число людей расценили этот вердикт как политически мотивированный...

— Нариман Тюлеев сделал многое для Бишкека. Один из лучших кыргызов, который разбирается в хозяйстве, экономике.

Никто вечно не удержится во власти. Этого человека оправдают, если придет новая власть.

От редакции. Эти слова отца Наримана Тюлеева оказались пророческими. Инаугурация нового президента Кыргызстана состоялась 28 января 2021-го, а уже 9 февраля Верховный суд отменил предыдущие решения районных и городских судов. Дело Наримана Тюлеева будет пересмотрено.

Ташполот Тюлеев еще несколько лет назад говорил, что обвинители не сумели аргументировать обвинения.

— Нам пришлось отправиться в Китай, чтобы получить официальные документы, подтверждающие невиновность моего сына. В ходе следствия и на первых заседаниях суда было ясно, что Нариман Тюлеев невиновен.

К примеру, тестем следователя из ГКНБ является активист из Ат-Баши Калыбек Арабаев. Этот человек делился с нашим знакомым: «Мой зять сказал, что Тюлеев невиновен, что в ходе следствия не удалось найти доказательства».

Уже тогда народ говорил, что прокуратура не может представить доказательства вины Тюлеева.

— Как отнеслись родственники к тому, что их имущество конфисковано?

— Одним из самых неправомерных моментов всего этого дела стала конфискация имущества у людей, которые не имели никакого отношения к уголовному делу и не были осуждены.

Между тем статья 42 Уголовного кодекса гласит, что конфискация имущества является дополнительной мерой наказания, и эта дополнительная мера наказания, как и основная, может применяться только в отношении осужденного и ни к кому другому.

В статье 52 УК КР, которая регламентирует вопрос конфискации имущества, также однозначно говорится, что конфискации может подлежать только имущество осужденного.

Все законные собственники (26 объектов недвижимого и 19 движимого) имущества, описанного в приговоре и подлежащего конфискации, не являются осужденными.

Это верх беспредела. Я заслуженный строитель. Строил объекты, перечислял налоги в казну Кыргызстана, добился успеха своим трудом, был далек от политики. Жил во времена Союза, при Акаеве и Бакиеве. Но никогда не сталкивался с таким беспределом.

В отличие от других, мы не занимались «прихватизацией» бизнес-объектов, мы не приватизировали рынки, производственные площади.

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Перед строительством торгового центра «Караван» я выкупил дома, прежде чем сносить их. Все было осуществлено в рамках закона.

Другие бизнес-объекты и здания строили за счет полученной прибыли. В отличие от других, Нариман занялся бизнесом не тогда, когда пришел во власть. Он встал на ноги до прихода во власть.

Решение суда противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. В очередной раз становится понятно, что мы имеем дело с политическим заказом.

Многие воспринимают дело Тюлеева как политический заказ.

— Вы обращались к президенту Алмазбеку Атамбаеву? Рассказывали ему о несправедливости?

— У меня сложились давние братские отношения с президентом Атамбаевым. Этот человек хорошо меня знает. Я всегда поддерживал Алмаза, помогал. Наверное, он не забудет мою помощь. Для меня непонятна позиция Алмаза, он проявляет безразличие и не стремится к справедливости. Ему бы следовало призвать решить вопрос в рамках закона. Заинтересованные стороны прикрываются борьбой с коррупцией и вместе с шапкой снимают голову.

Оказывается давление на судей. Им не следует забывать, что за каждые незаконные деяния рано или поздно придется ответить.

Кыргызы говорят: «Роешь кому-то яму, следи, чтобы она была неглубокой. Сам потом в нее угодишь...»