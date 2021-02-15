Уголовное преследование экс-мэра Бишкека. О пророчестве Ташполота Тюлеева

9 февраля стало известно, что обвинительные приговоры всех трех судебных инстанций — Ленинского районного суда столицы, Бишкекского городского и Верховного судов — в отношении экс-мэра города Наримана Тюлеева отменены.
Сам Нариман Тюлеев напомнил, что с 2012 года боролся за справедливость, прошел все суды, находился за решеткой, перенес много тягот и лишений.
«Я потерял отца и мать. В этом году потерял и брата, который скончался от коронавируса. Его здоровье было подорвано именно за эти годы. Но я всегда говорил, что законным путем добьюсь справедливости», — отметил он.
Отец экс-главы столицы Ташполот Тюлеев скончался 4 декабря 2013-го. У него был инсульт. Все свои последние годы он боролся за сына. «Роешь кому-то яму, сам в нее угодишь», — говорил он.
Ташполот Тюлеев не дожил до счастливой для него новости об отмене обвинительных приговоров сыну.
24.kg публикует последнее интервью, которое отец Наримана Тюлеева успел дать журналистам. Он многое предвидел.
— 29 июля 2013 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил к 11 годам лишения свободы вашего сына. Вы согласны с решением Фемиды?
— Адвокаты, конечно, обжалуют этот несправедливый приговор. Было конфисковано не только имущество Наримана, но и имущество его родственников, причем приобретенное задолго до его работы на посту градоначальника.
Споры по поводу этого дела не утихали практически девять лет, когда и адвокаты Наримана Тюлеева, и независимые юристы, знакомые с материалами дела, говорили о неправомерных действиях как следствия, так позже и судов, а конфискацию имущества называли рейдерством. Это и есть рейдерство.
В 2012-2014 годах многие известные правозащитники, политики и эксперты выступали на стороне бывшего мэра. Например, известная и авторитетная правозащитница Чолпон Джакупова назвала приговор «нонсенсом и маразмом».
«Очень смешная ситуация, когда приговор выносят одному, а имущество отбирают у другого», — говорила она.
А Омурбек Текебаев, позиционирующийся как один из самых сильных юристов страны, еще тогда уточнял, что по законодательству Кыргызстана приговоренный к конфискации может лишиться только того имущества, которое добыто в результате преступления, по которому его и привлекают к ответственности.
Бывший спикер Кубанычбек Исабеков говорил, что воспринимает приговор как политические гонения.
— Достаточно большое число людей расценили этот вердикт как политически мотивированный...
— Нариман Тюлеев сделал многое для Бишкека. Один из лучших кыргызов, который разбирается в хозяйстве, экономике.
Никто вечно не удержится во власти. Этого человека оправдают, если придет новая власть.
От редакции. Эти слова отца Наримана Тюлеева оказались пророческими. Инаугурация нового президента Кыргызстана состоялась 28 января 2021-го, а уже 9 февраля Верховный суд отменил предыдущие решения районных и городских судов. Дело Наримана Тюлеева будет пересмотрено.
Ташполот Тюлеев еще несколько лет назад говорил, что обвинители не сумели аргументировать обвинения.
— Нам пришлось отправиться в Китай, чтобы получить официальные документы, подтверждающие невиновность моего сына. В ходе следствия и на первых заседаниях суда было ясно, что Нариман Тюлеев невиновен.
К примеру, тестем следователя из ГКНБ является активист из Ат-Баши Калыбек Арабаев. Этот человек делился с нашим знакомым: «Мой зять сказал, что Тюлеев невиновен, что в ходе следствия не удалось найти доказательства».
Уже тогда народ говорил, что прокуратура не может представить доказательства вины Тюлеева.
— Как отнеслись родственники к тому, что их имущество конфисковано?
— Одним из самых неправомерных моментов всего этого дела стала конфискация имущества у людей, которые не имели никакого отношения к уголовному делу и не были осуждены.
Между тем статья 42 Уголовного кодекса гласит, что конфискация имущества является дополнительной мерой наказания, и эта дополнительная мера наказания, как и основная, может применяться только в отношении осужденного и ни к кому другому.
В статье 52 УК КР, которая регламентирует вопрос конфискации имущества, также однозначно говорится, что конфискации может подлежать только имущество осужденного.
Все законные собственники (26 объектов недвижимого и 19 движимого) имущества, описанного в приговоре и подлежащего конфискации, не являются осужденными.
Это верх беспредела. Я заслуженный строитель. Строил объекты, перечислял налоги в казну Кыргызстана, добился успеха своим трудом, был далек от политики. Жил во времена Союза, при Акаеве и Бакиеве. Но никогда не сталкивался с таким беспределом.
В отличие от других, мы не занимались «прихватизацией» бизнес-объектов, мы не приватизировали рынки, производственные площади.
Перед строительством торгового центра «Караван» я выкупил дома, прежде чем сносить их. Все было осуществлено в рамках закона.
Другие бизнес-объекты и здания строили за счет полученной прибыли. В отличие от других, Нариман занялся бизнесом не тогда, когда пришел во власть. Он встал на ноги до прихода во власть.
Решение суда противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. В очередной раз становится понятно, что мы имеем дело с политическим заказом.
Многие воспринимают дело Тюлеева как политический заказ.
— Вы обращались к президенту Алмазбеку Атамбаеву? Рассказывали ему о несправедливости?
— У меня сложились давние братские отношения с президентом Атамбаевым. Этот человек хорошо меня знает. Я всегда поддерживал Алмаза, помогал. Наверное, он не забудет мою помощь. Для меня непонятна позиция Алмаза, он проявляет безразличие и не стремится к справедливости. Ему бы следовало призвать решить вопрос в рамках закона. Заинтересованные стороны прикрываются борьбой с коррупцией и вместе с шапкой снимают голову.
Оказывается давление на судей. Им не следует забывать, что за каждые незаконные деяния рано или поздно придется ответить.
Кыргызы говорят: «Роешь кому-то яму, следи, чтобы она была неглубокой. Сам потом в нее угодишь...»