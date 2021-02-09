Обвинительный приговор экс-мэру Бишкека Нариману Тюлееву отменен

Обвинительные приговоры всех трех судебных инстанций — Ленинского районного суда столицы, Бишкекского городского и Верховного судов в отношении экс-мэра города Наримана Тюлеева отменены. Об этом 24.kg он сообщил сам.

«С 2012 года я боролся за справедливость, прошел все суды, находился за решеткой, перенес много тягот и лишений. Я потерял отца и мать. В этом году потерял и брата, который скончался от коронавируса. Его здоровье было подорвано именно за эти годы. Но я всегда говорил, что законным путем добьюсь справедливости», — отметил Нариман Тюлеев.

По его словам, только следуя решению Верховного суда для того, чтобы ни в чем не повинные ребята не томились за решеткой вдали от своих семей, он погасил вмененный ему ущерб.

«Но даже тогда я всем сказал, что вину свою не признаю. После отбывания срока я не прекращал борьбу, мы подавали в суды, доказывали свою невиновность, и вот наконец-то исторический день настал. Верховный суд, изучив все обстоятельства моего дела, вынес постановление об отмене обвинительного приговора всех трех инстанций — Ленинского, городского и Верховного судов и отправил на новое рассмотрение в Ленинский райсуд», — проинформировал экс-мэр Бишкека.

Он добавил, что «дело, сшитое атамбаевскими холуями на коленке, развалилось».

Нариман Тюлеев высказал уверенность, что в суде вновь докажет свою невиновность.

Напомним, приговором суда в 2013 году Наримана Тюлеева признали виновным по статьям 30 (соучастие в преступлении), 303 (коррупция) и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства и лишением права занимать государственные должности на срок до трех лет.

Он всегда заявлял о фальсификации уголовного дела, которое возбудили, по его словам, по прямой указке Алмазбека Атамбаева.