Журналисты должны присутствовать на судах по делу Матраимова. Мнение экспертов

Эксперты Института Медиа Полиси прокомментировали заседание суда по делу экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова.

Отметим, судья Первомайского районного суда Бишкека Гульзат Дыйканбаева в нарушение норм УПК КР провела (де-факто) судебное заседание в закрытом режиме.

По мнению медиаэксперта Акмата Алагушева, это недопустимо. «Дело в том, что закрытое судебное заседание, согласно УПК, возможно по мотивированному постановлению судьи в исключительных случаях», — говорит он.

Акмат Алагушев перечислил варианты, когда удаление сотрудников СМИ из зала суда оправдано:

открытое заседание может привести к разглашению сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

рассмотрение уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет;

в интересах обеспечения безопасности участников процесса.

«Ни к одному из вышеперечисленных случаев дело Матраимова не подпадает, поэтому суд должен был обеспечить открытое судебное разбирательство. Однако, несмотря на это, суд провел заседание в отсутствие прессы (которую предварительно удалили из зала суда под предлогом того, что слушание дела будет проходить в более вместительном зале), и в де-факто закрытом режиме. Суд своим решением по удалению журналистов из зала суда и недопуску их в зал, где проходило вызывающее общественный интерес судебное заседание, нарушил права граждан на доступ к информации и принцип гласности судопроизводства как важнейшей процессуальной гарантии справедливого судебного решения», — считает Акмат Алагушев.

По его словам, важно помнить, что права и обязанности журналистов заключаются в том, чтобы собирать информацию и предоставлять ее обществу, а также высказываться по вопросам осуществления правосудия, в том числе в связи с делами, которые рассматриваются в суде или после судебного разбирательства, без нарушения презумпции невиновности. Для этого сотрудники СМИ должны иметь беспрепятственный доступ в залы суда, возможность присутствия там и фиксации хода открытого судебного процесса. При этом присутствующие в открытом заседании вправе вести письменную и аудиозапись без уведомления об этом суда.

«Вышеуказанное считаем грубым нарушением принципов правосудия со стороны председательствующего судьи, а также участвующего прокурора. Данный факт демонстрирует низкий уровень этических и профессиональных качеств судьи, а также ставит под сомнение его беспристрастность, объективность и независимость. Такие случаи, отсутствие понимания функций и задач правосудия еще больше подрывают и без того низкое доверие общества к правосудию», — заключил Акмат Алагушев.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.