13:50
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Власть

Суд обязал Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом

Суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом. Решение принял окружной судья США Тревор Макфадден, сообщает издание.

Тревор Макфадден (он, кстати, был назначен судьей Трампом. — Прим. ред) обязал администрацию президента США вернуть журналистам АР доступ к Овальному кабинету, самолету Air Force One и другим местам, доступным для других сотрудников прессы, которые входят в пул Белого дома.

«В соответствии с первой поправкой (к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. — Прим. ред), если правительство открывает двери для одних журналистов в Овальный кабинет, то оно не может закрыть эти двери для других журналистов из-за их взглядов», — постановил суд.

Ранее Белый дом ограничил доступ журналистов этого агентства в Овальный кабинет. В Белом доме это решение объяснили тем, что АР «продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива» — журналисты агентства называют его Мексиканским заливом.

Тогда информационное агентство подало в суд на трех должностных лиц администрации президента США, потребовав от федерального судьи прекратить ограничение доступа своих журналистов к президентским мероприятиям. Иск был подан 21 февраля в Федеральный окружной суд Вашингтона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325378/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции арестовали шведского журналиста. Он приехал освещать митинги
Российские журналисты погибли в Донбассе в результате обстрела
На посту «Сосновка» ввели ограничения для большегрузов. Там был снежный буран
Более 1 тысячи 300 сотрудников «Голоса Америки» отправлены в отпуск
Что сказал Садыр Жапаров о заключенных журналистах и оправданных «кемпирабадцах»
Верховный суд оставил в силе приговор в отношении журналистов Temirov Live
На трассе Бишкек — Ош ввели ограничения для грузового транспорта
Разборки с Мексиканским заливом. В Белый дом США не пускают журналистов AP
В Google Maps теперь Мексиканский залив отображается как Американский
Производители предлагают установить минимальную контрольную цену на цемент
Популярные новости
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит задавать не&nbsp;более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Президент Кыргызстана не&nbsp;стал подписывать Земельный кодекс Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
Бизнес
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
9 апреля, среда
13:40
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президе...
13:38
Суд обязал Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом
13:37
Президент США высмеял мировых лидеров за попытки заключить тарифные соглашения
13:34
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
13:31
На торги выставлен ряд объектов, в том числе бывшее имущество Райыма Матраимова