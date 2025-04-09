Суд обязал Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом

Суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом. Решение принял окружной судья США Тревор Макфадден, сообщает издание.

Тревор Макфадден (он, кстати, был назначен судьей Трампом. — Прим. ред) обязал администрацию президента США вернуть журналистам АР доступ к Овальному кабинету, самолету Air Force One и другим местам, доступным для других сотрудников прессы, которые входят в пул Белого дома.

«В соответствии с первой поправкой (к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. — Прим. ред), если правительство открывает двери для одних журналистов в Овальный кабинет, то оно не может закрыть эти двери для других журналистов из-за их взглядов», — постановил суд.

Ранее Белый дом ограничил доступ журналистов этого агентства в Овальный кабинет. В Белом доме это решение объяснили тем, что АР «продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива» — журналисты агентства называют его Мексиканским заливом.

Тогда информационное агентство подало в суд на трех должностных лиц администрации президента США, потребовав от федерального судьи прекратить ограничение доступа своих журналистов к президентским мероприятиям. Иск был подан 21 февраля в Федеральный окружной суд Вашингтона.