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Общество

Осенью в Кыргызстане пройдет первый Международный форум ректоров

В сентябре в Кыргызстане пройдет Международный форум ректоров. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев на встрече с руководителями вузов страны.

Как отметила пресс-служба ведомства, планируется, что в нем примут участие 200 ведущих вузов мира.

«В Кыргызстане такой форум пройдет впервые», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что в марте 2019 года в республике прошел форум ректоров вузов двух государств «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее». Одним из значимых его достижений можно назвать решение вопроса об открытии в Кыргызстане филиала МГУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183199/
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