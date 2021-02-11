Осенью в Кыргызстане пройдет первый Международный форум ректоров

В сентябре в Кыргызстане пройдет Международный форум ректоров. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев на встрече с руководителями вузов страны.

Как отметила пресс-служба ведомства, планируется, что в нем примут участие 200 ведущих вузов мира.

«В Кыргызстане такой форум пройдет впервые», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что в марте 2019 года в республике прошел форум ректоров вузов двух государств «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее». Одним из значимых его достижений можно назвать решение вопроса об открытии в Кыргызстане филиала МГУ.