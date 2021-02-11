В России запретили использовать смартфоны для обучения детей

Несовершеннолетним россиянам запретили пользоваться смартфонами для обучения. Новые санитарные правила внедрены Роспотребнадзором. Об этом пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, моноблоки или интерактивные доски. Запрет на использование в образовательных целях не распространяется на планшеты и ноутбуки.