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Общество

В России запретили использовать смартфоны для обучения детей

Несовершеннолетним россиянам запретили пользоваться смартфонами для обучения. Новые санитарные правила внедрены Роспотребнадзором. Об этом пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, моноблоки или интерактивные доски. Запрет на использование в образовательных целях не распространяется на планшеты и ноутбуки.

Ранее внимание на то, что до 80 процентов детей пользуются для обучения смартфонами, обратил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он заметил, что это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации: экран слишком маленький. По мнению специалиста, он должен быть не менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер шрифта и расстояние до дисплея.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183146/
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