В Бишкеке 12 февраля облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 10 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — 5-й микрорайон, 5, 10, 10/1, 11, 16, 19;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-22);

9.30-14.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Абдрахманова, Куренкеева, Тыныстанова, Мичурина;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ала-Арчинская, Ош-3000, Масалиева, Масыралиева, Батыркан уулу Торогелди);

9.40-17.00 — отрезки улиц Чебоксарской, Кантемировской;

9.40-13.00 — отрезки улиц Осмонкула, Абдыкадырова;

10.00-17.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Школьной, переулок Узгенский;

11.00-13.00 — 5-й микрорайон, 2-4, 19/2, 19/3, детсад № 109;

12.00-17.00 — отрезки улиц Койбагарова, Бектенова, переулки Предгорный, Уссурийский;

13.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, переулок Черкесский.

У кого намечается той

Урмат Белекбаев

Родился 12 февраля 1970 года в Караколе Иссык-Кульской области. Начальник управления культуры мэрии Бишкека.

Курманкул Зулушев

Родился 12 февраля 1970 года в селе Комсомол Ошской области. Генеральный прокурор КР.

Памятные даты

День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

День направлен не только на чествование открытий Дарвина, но и на популяризацию науки. Связь научных открытий и ценности человека очевидны. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны тем не менее служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.

Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.

Новый год по лунному календарю

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

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Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны.

Новогодний ужин — главная новогодняя традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества.

Международный день брачных агентств

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.

Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650-го. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом число клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Доме-музее Михаила Фрунзе, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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