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Общество

Каныбек Осмоналиев стал советником министра культуры, информации и спорта

Каныбек Осмоналиев назначен советником министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его информации, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев встретился с Каныбеком Осмоналиевым.

«На встрече они обсудили вопросы развития спорта и физической культуры в стране, формирования социально-ответственного поведения подрастающего поколения», — сообщили в госагентстве.

Отметим, Каныбек Осмоналиев — победитель Олимпийских игр 1980 года, четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183091/
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