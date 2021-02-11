На telegram-канал сына Дональда Трампа подписались более миллиона человек

На telegram-канал сына бывшего президента США Дональда Трампа-младшего подписались более миллиона человек. Об этом пишет издание esquire.ru.

По его информации, канал зарегистрирован еще летом 2019 года. Но 23 января 2021 года Трамп-младший опубликовал обращение, в котором заявил, что будет его вести сам, поскольку видит в платформе место, где можно свободно высказываться.

Сын Дональда Трампа также отметил, что продолжит пользоваться Twitter, Instagram и Facebook, но не хочет тратить время на аккаунты, которые могут заблокировать в любой момент, и публиковать там контент, который не пропустят их алгоритмы.