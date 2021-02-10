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Общество

Иностранные абитуриенты могут поступить в российские вузы онлайн

Иностранные абитуриенты могут поступить в российские вузы онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале «Азия в Центре».

По его данным, запущен в работу сервис госуслуг «Поступление в вуз онлайн». Благодаря ему любой абитуриент может дистанционно стать студентом одного из высших учебных заведений России до 20 февраля.

Для этого достаточно установить приложение на устройство, пройти тестирование и видеособеседование.

Отмечается, что в настоящее время сервис проходит опытную эксплуатацию, полностью он заработает уже к концу текущего года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183031/
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