При строительстве улицы Сухэ-Батора Ботанический сад не пострадает

Строительство отрезка улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы 7 Апреля территорию Ботанического сада не затронет. Об этом 24.kg сообщил заместитель начальника УКС мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

Он объяснил, что дорога пройдет по пустующей сейчас территории с обеих сторон существующего Южного БЧК. «С каждой стороны будет по две полосы и тротуар. Ширина проезжей части будет не девять метров, а семь. Территорию Ботсада не затрагиваем, новая дорога пройдет рядом с ним», — отметил он.

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Улан Уезбаев добавил, что проектом также предусмотрено строительство моста через реку Аламедин.

Напомним, ремонт дорог в Бишкеке за счет гранта КНР возобновится 15 марта. Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.