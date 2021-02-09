19:20
USD 84.80
EUR 102.03
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Журналисты мешали. Суд по делу Райымбека Матраимова отложен

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Отметим, что представители прессы из зала заседаний были удалены.

Адвокат подсудимого Мадина Ниязова заявила, что заседание отложено в связи с тем, что вовремя не смогли начать.

«Конец рабочего дня, на этом процесс отложен. Я вам говорила, что вы мешаете», — сказала Мадина Ниязова, обращаясь к журналистам.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182893/
просмотров: 787
Версия для печати
Материалы по теме
Почему? Судья по делу Райымбека Матраимова удалила прессу, зал закрыли на замок
Дело Райымбека Матраимова. Обвиняемый явился в суд
Садыр Жапаров не собирается судиться с Factcheck.kg и ее редактором
Пострадавшие от мошенничества вышли на митинг к Бишкекскому городскому суду
Решения еще нет. На процессе по Бишкекскому планетарию объявлен перерыв
В Узгене изнасиловали девочку. Суд отпустил подозреваемого под домашний арест
Модернизация ТЭЦ. Судебное заседание снова отложили из-за неявки прокурора
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева
Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ
Возмещение ущерба по уголовным делам. Амнистия или узаконенная взятка?
Популярные новости
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за&nbsp;рубеж на&nbsp;лечение Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
9 февраля, вторник
19:15
В Баткене строят четыре ирригационных канала стоимостью более 1 миллиарда сомов В Баткене строят четыре ирригационных канала стоимостью...
19:08
В Бишкеке милиция за сутки разыскала без вести пропавшего ребенка
19:04
В городе Ош после жалоб горожан мэрия огородила опасную часть канала
19:00
Цифра дня. На 4,12 миллиона сомов штрафов выписала в Бишкеке Госэкотехинспекция
18:43
Фальшивые ветераны. Лжеафганец возместил ущерб государству