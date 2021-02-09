Журналисты мешали. Суд по делу Райымбека Матраимова отложен

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Отметим, что представители прессы из зала заседаний были удалены.

Адвокат подсудимого Мадина Ниязова заявила, что заседание отложено в связи с тем, что вовремя не смогли начать.

«Конец рабочего дня, на этом процесс отложен. Я вам говорила, что вы мешаете», — сказала Мадина Ниязова, обращаясь к журналистам.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.