Дело Райымбека Матраимова. Обвиняемый явился в суд

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Обвиняемый явился в суд. Райымбек Матраимов отказался от комментариев, обещая поговорить с прессой позже.

Фото 24.kg. Райымбек Матраимов явился в суд

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.