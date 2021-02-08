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Общество

Корея снова будет выдавать визы кыргызстанцам

С 8 февраля 2021 года Кыргызстан исключен из списка стран, для граждан которых был временно ограничен въезд в Корею. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Решение правительства Кореи основано на анализе стабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в КР. При этом МИД отмечает необходимость тщательной предвыездной проверки граждан на наличие COVID-19, так как решение о снятии ограничительных мер может быть пересмотрено в случае выявления граждан с коронавирусной инфекцией, прибывших из Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182699/
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